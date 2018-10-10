14:55 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Жилье для украинцев станет более доступным

Кабинет министров принял решение об утверждении программы "Доступное жилье", которая призвана помочь семьям приобрести жилье по доступной цене.

Жилье для украинцев станет более доступным

Соответствующее решение опубликовано на сайте Кабмина.

Реализацию программы “Доступное жилье” будет осуществлять Фонд содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло). Этот орган был создан Кабинетом министров Украины в 1992 году с целью реализации в стране государственных жилищных программ.

Согласно новой программе, государство обеспечит 30% компенсации стоимости жилья. В том числе, не только за счет госбюджета, а и за счет местных бюджетов. Относительно внутренне перемещенных, увеличивается компенсация доступного жилья до 50%. Аналогичная ситуация и с воинами АТО. Распределение средств по местным бюджетам регионов будет зависеть от количества населения, а не количества заявок.

Заявитель также сможет самостоятельно выбирать банк, где будет оформлен кредит на покупку жилья. А также по результатам реализации программы,  будет создан специализированный реестр, где Держмолодьжитло будет публиковать данные о том, кто подал документы и кто уже получил квартиры.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", переселенцы получат официальное право на соцжилье.


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