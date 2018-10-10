Зарплаты в аграрном секторе выросли вдвое

Так, за восемь месяцев текущего года средняя заработная плата в пищевой промышленности составила более восьми тыс. грн, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что зарплаты выросли, средняя численность работников сельского хозяйства в Украине в первом квартале уменьшилась на 4%, до 348 тыс. человек.

По данным Госстата в среднем номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мая 2018 года в сравнении с мае 2017 года увеличилась на 27,6% и составила 8725 грн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевский городской совет намерен пересмотреть бюджет города. В частности, такое решение было принято, чтобы учителя киевских школ получили запланированные надбавки к заработной плате в полном объеме.