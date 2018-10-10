В ГФС сообщили о кибератаке

Во вторник, 9 октября, с девяти часов утра начались вмешательства киберпреступников в работу официального веб-портала ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

Согласно даннымм, киберпреступники прибегли к DоS-атакам. В результате кибервмешательства для некоторых пользователей стали недоступными ресурсы электронного кабинета и официального портала. Провайдер идентифицировал кибератаку и применил механизм защиты. До 18:00 по киевскому времени сайт ГФС не функционировал.

На данный момент он работает в штатном режиме.

Стоит упомянуть, что на днях Латвия тоже пережила кибератаку. В субботу, 6 октября, когда проходили парламентские выборы, хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. На главной странице разместили фото Путина и российских военных. Все это сопроводили текстовкой о “русском мире”, который “может и должен объединять всех, кому дорого русское слово” и цитатой Путина.Также при открытии страницы начинал играть российский гимн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", многие западные страны обвинили Россию в кибератаках.