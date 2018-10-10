Украину ждет новый договор с МВФ

Об этом сообщает информагентство "Украинские новости".

В частности, в украинском правительстве ожидают подписание договора 18 октября. Основными проблемами, с которыми столкнулась Украина в связи с подписанием договора, стали цена газа, госбюджет и борьба с коррупцией. Как минимум, вопрос повышения цены на газ уже полностью согласован. А вот над двумя другими стоит поработать.

После повышения цены газа на 23% в текущем году, следующее повышение до уровня 80% импортного паритета нужно ввести уже с 1 мая 2019 года, а на 1 января 2020 года цена должна сравняться с импортной.

Касательно вопросов бюджета, МВФ опасается, что Рада может принять решение о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал без компенсаций потерь доходной части бюджета. А он может привести к росту дефицита госбюджета.С инициативой введения НнВК еще в прошлом году выступил Петр Порошенко и она была поддержана малым и средним бизнесом. А вот крупный бизнес, в частности члены Европейской бизнес ассоциации против такой замены налогов, поскольку введение НнВК может привести к повышению действующих и введению новых налогов и сборов для компенсации бюджетных потерь.

Больше всего вопросов касается антикоррупционных мер. МВФ хочет видеть результат по подготовке к началу работы Высшего антикоррупционного суда. Но Киеву пока не удалось показать результат. Также было предложение от МВФ передать функции проверки электронных деклараций от Национального агентства по предотвращению коррупции Национальному антикоррупционному бюро Украины, но с этим украинская сторона категорически не согласилась и в итоге вопрос был снят с обсуждения.

Еще одно важное условие от МВФ - это проведение объективного расследования работы руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, от которого и будет зависеть, проведение аудита работы НАБУ. Но все же первоочередными являются вопросы повышения цены на газ и сохранения параметров госбюджета.

В случае успешных переговоров, Украину ожидает программа финансирования stand-by и очередной транш.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", МВФ прогнозирует низкий рост ВВП в Украине.