Украина начнет выпускать рации совместно с Турцией

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Украинский концерн «Укроборонпром», который входит в состав государственной компании "Спецтехноэкспорт" и турецкая компания Aselsan подписали меморандум об организации совместного производства турецких средств радиосвязи.

Документ был подписан в рамках международной выставки «Оружие и безопасность», которая началась в Киеве. Для дальнейшего сотрудничества компаниям еще необходимо подписать соответствующую офсетную сделку.

К слову, до 2020 года все боевые части вооруженных сил Украины планируют переоснастить радиостанциями турецкой компании Aselsan. Что касается нынешней ситуации, то на сегодня в ВСУ есть три типа комплектации средствами связи: 1) исключительно радиостанциями Motorola; 2) радиостанциями Harris - в боевых подразделениях и радиостанциями Motorola - в подразделениях тылового, технического, комендантского, оперативного и других видов обеспечения; 3) некоторые боевые части уже обеспечены радиостанциями Aselsan, а Motorola - подразделения ПВО технического и иного обеспечения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Нацполиция также была оснащена новыми средствами радиосвязи.