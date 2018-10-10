09:40 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205340:test

Украина начнет выпускать рации совместно с Турцией

Концерн «Укроборонпром» и турецкая компания Aselsan организуют совместное производство турецких средств радиосвязи в Украине.

Украина начнет выпускать рации совместно с Турцией

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Украинский концерн «Укроборонпром», который входит в состав государственной компании "Спецтехноэкспорт" и турецкая компания Aselsan подписали меморандум об организации совместного производства турецких средств радиосвязи.

Документ был подписан в рамках международной выставки «Оружие и безопасность», которая началась в Киеве. Для дальнейшего сотрудничества компаниям еще необходимо подписать соответствующую офсетную сделку.

К слову, до 2020 года все боевые части вооруженных сил Украины планируют переоснастить радиостанциями турецкой компании Aselsan. Что касается нынешней ситуации, то на сегодня в ВСУ есть три типа комплектации средствами связи: 1) исключительно радиостанциями Motorola; 2) радиостанциями Harris - в боевых подразделениях и радиостанциями Motorola - в подразделениях тылового, технического, комендантского, оперативного и других видов обеспечения; 3) некоторые боевые части уже обеспечены радиостанциями Aselsan, а Motorola - подразделения ПВО технического и иного обеспечения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Нацполиция также была оснащена новыми средствами радиосвязи.


Поделиться
Читайте также:
 
"Укргазвыдобування" побила рекорд по добыче газа На артскладах в Ичне продолжаются взрывы США ожидает очередной ураган По всей Украине прошла волна страйков профсоюза
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив