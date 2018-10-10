11:45 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР рассмотрит кредит для "Украгзвыдобування"

Рада директоров банка планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 12 декабря.

ЕБРР рассмотрит кредит для

 ЕБРР на днях принял новую пятилетнюю стратегию для Украины и определил операционные и стратегические приоритеты, среди которых энергобезопасность и энергоэффективность. В рамках двух последних приоритетов, банк решил рассмотреть проект получения “Укргазвыдобуванням” кредита на закупку установок для ремонта скважин и другие проекты по повышению энергоэффективности.

В документе указывается, что проект связан с предоставлением суверенной гарантии Украины. К слову, ЕБРР вляется самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году, банк взял на себя совокупные обязательства по курированию около 400 проектов. На данный момент сумма вложенных ЕБРР инвестиций в украинские проекты составляет более 12 миллиардов евро.

Стоит отметить, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "Укргазвыдобування" побила рекорд по добыче газа.


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