17:33 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нафтогаз получил от Газпрома 9 млн долларов по арбитражному решению

НАК "Нафтогаз Украина" получил 9 млн долларов денег российского "Газпрома" в счет оплаты долга по арбитражному решению.

Нафтогаз получил от Газпрома 9 млн долларов по арбитражному решению

"Нафтогаз" зачислил средства переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в рамках исполнения арбитражного решения", — отмечают в пресс-службе НАК.

Согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долларов за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.

К настоящему времени размер начисленной пени превысил 100 млн. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. 


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