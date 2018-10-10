20:12 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ на 11 октября установил курс валюты

На четверг, 11 октября, Национальный банк Украины по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 9 копеек - до 32,20 гривен за евро.

НБУ на 11 октября установил курс валюты

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне - 3220,3332 гривны за 100 евро (+9,2205 грн).

При этом курс евро на 10 октября составляет 3211,1127 гривны за 100 евро.

Таким образом, по сравнению со значениями 10 октября, курс доллара опустился на 8 копеек. До этого официальный курс доллара не менялся три дня подряд. На начавшейся неделе эксперты ожидали умеренного снижения курса доллара к гривне.


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