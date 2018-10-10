НБУ на 11 октября установил курс валюты

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне - 3220,3332 гривны за 100 евро (+9,2205 грн).

При этом курс евро на 10 октября составляет 3211,1127 гривны за 100 евро.

Таким образом, по сравнению со значениями 10 октября, курс доллара опустился на 8 копеек. До этого официальный курс доллара не менялся три дня подряд. На начавшейся неделе эксперты ожидали умеренного снижения курса доллара к гривне.