Кабмин выделил финансовую помощь на ликвидацию последствий под Ичней

По словам главы правительства, эти деньги будут направлены на восстановление в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения, и фактические поручение администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже предоставлены, сейчас такие резервы сформированы.

Все последствия для устранения ЧП будет устранять ГСЧС, но главный процесс - разминирование.

"Для нас очень важно, чтобы мы быстро завершили тушение, чтобы мы быстро начали разминирование территорий", - сказал премьер.

Гройсман приказал проверить каждый двор на факт разрушения в результате взрывов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что ожидает оперативного и ответственного результата расследования взрывов на складах в Черниговской области. Об этом президент сообщил на экстренном совещании силовиков, посвященном взрывам боеприпасов на арсенале Минобороны в поселке Дружба Ичнянского района.