13:25 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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E-аудит в Украине: что это и кому выгодно?

ЕС готово выделить Украине 55 миллионов евро на программу поддержки управления государственными финансами, но при одном условии. В Украине должна заработать система электронного аудита.

E-аудит в Украине: что это и кому выгодно?

На данный момент в Украине используется огромное количество ресурсов для налоговых проверок. А сам процесс довольно громоздкий и занимает немало времени. Внедрение системы электронного аудита призвано облегчить этот процесс.

В 2005 году организация экономического сотрудничества и развития в Европе разработала специальный стандарт электронной отчетности - Standard Audit File for Tax (SAF-T), по которому электронная проверка проводится благодаря специальному программному обеспечению. Суть механизма SAF-T позволяет беспрепятственно получать данные и свести к минимуму любые дополнительные запросы информации. 

Осуществление электронного аудита на основе налогового аудиторского файла происходит в несколько этапов. Сначала налогоплательщик осуществляет формирование данных в стандартном формате электронной отчетности. На втором этапе аудитор загружает данные с защищенного сервера и начинает их анализ с помощью специального программного обеспечения. А после завершения контрольных процедур налогоплательщик получает протокол аудита, в котором содержатся выводы, сделанные во время электронной налоговой проверки.

Для появления такой системы в Украине необходимо несколько этапов.  Во-первых, разработать отечественный налоговый аудиторской файл. Во-вторых, внести соответствующие изменения в  ряд нормативно-правовых актов Украины. И в конце - создать подходящее программное обеспечение.

В результате, мы получим значительное ускорение процесса аудита и минимизацию человеческого фактора.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ изменил правила аудита банков.


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