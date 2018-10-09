14:45 09.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский вице-премьер министр встретилась с министром Британии

Кабинет Министров Украины сообщает, что в Лондоне произошла встреча между первым вице-премьер министром Украины и министром Великой Британии.

Украинский вице-премьер министр встретилась с министром Британии

Соответствующее сообщение было опубликовано на правительственном портале.

Вице премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цынцадзе провела встречу с министром Великой Британии по вопросам Европы и Америки Аланом Данканом во время рабочего визита в Лондон. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, среди которых: вопрос усиления торгово-экономических отношений и облегчение процедуры получения украинцами британских виз.

В результате встречи премьер-министр Британии обещал включить вопрос о торговом сотррудничество, как одно из приоретных направлений,  в политике своей страны на 2018-2019 года.

В ходе обсуждения также коснулись вопроса санкций против России. Украинский вице премьер-министр поблагодарила представителя Британии за четкую и довольно жесткую позицию в отношении этого вопроса. В частности, британские власти недавно присоединились к декларации США по поводу Крыма и активно ведут переговоры с партнерами с целью объяснения сложившейся в Украине ситуации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Британия не была готова ратифицировать безвизовый режим с Украиной.


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