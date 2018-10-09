04:05 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские вагоны будут сдаваться в аренду

В Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили о том, что государственный железнодорожный монополист "Укрзализныця" подписала договор с ProZorro на организацию тендеров по аренде вагонов.

Украинские вагоны будут сдаваться в аренду

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики. 

"Укрзализныця" подписала договор с ProZorro на аренду вагонов. Первые системы аренды появятся уже в ноябре.

Согласно договору, аукционы по аренде вагонов будут происходить регулярно. Стартовой будет цена аренда вагона на сутки. Участвовать в аукционе сможет любой перевозчик, который подпишет договор с "Укрзализныцей". 

На торг планируют выставить 5% пустого парка вагонов и по результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по виду и на определенную дату. Всего, согласно данным на 1 сентября нынешнего года, в распоряженинаходится 61 тыс. грузовых вагонов, среди которых 28 тыс. - полувагоны, 10.3 тыс. - зерновозы, почти 3 тыс. - другие платформы и специальные составы.

Начальника "Укрзализныци" опубликовал пост на своей странице в Facebook, где отметил, что подобные тендеры способствуют реальный механизм получения рыночной стоимости за использование вагонов клиентами. А также убезопасит от всевозможных корупционных схем.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина требует возвращения 30 тысяч вагонов с России.


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