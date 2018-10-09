Стало известно какую часть Буковеля собираются продать

В понедельник, 8 октября, появилась информация о том, что Приватбанк собирается продать часть пакета акицй Буковеля и других великих объектов, которые находятся на балансе банка.

Судя по объявилению, продаже подлежит половина горнолыжного курорта. В частности, 14 подвесных дорого(а всего в Буковеле их 16) и 34 из 63 трасс. Всего Приватбанк планируют продать территорию в 100 гектаров, с учетом того, что весь курорт занимает приблизительно 220 гектаров.

Горнолыжный курорт попал на баланс Приватбанка в 2016 году в процессе национализации. В июле 2017 года глава правленя Приватбанка заявил о том, что банку принадлежит лишь треть имущества. В связи с этим продолжаются разбирательства в суде, которые будут идти параллельно с ходом поиска консалтинговых компаний для продажи.

Стоит отметить, что консалтинговую компанию, которая выиграет тендер на покупку Буковеля ожидает приятный сюрприз. Так как согласно условиям конкурса, на одного победилтеля возможен только один лот. А горнолыжный курорт Буковель идет в комплекте с отелем Radisson Blu Resort Bukovel.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Приватбанк также выставил на продажу футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре, столичный отель “Мир” и торгово-развлекательный комплекс “Приозерный” в Днепре.