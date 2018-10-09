Стало известно, что стало причиной резкого подорожания бензина

Отметим, что резке подорожание цен на бензин и дизельное топливо началось с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн. За литр.

По информации экспертов, это обусловлено с ослаблением национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти вырос почти на 20% - с 72 до 86 долларов, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривна ослабла к доллару на 1,30 грн за доллар. Таким образом, каждая гривна в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.

Специалисты считают, рост стоимости топлива можно приостановить путем балансирования акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива и не потерять на отчислениях в государственный бюджет.

Добавим, что по состоянию на сегодня средняя цена на бензин А-32 составляет 32,03 грн за литр, на А-95 - 33,03 грн за литр, на А-95 + - 34,22 грн за литр, на дизтопливо - 30,96 грн за литр. Такие сети как ОККО, WOG, SOCAR продают 95-й бензин уже по 35 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 17-70 коп./л.