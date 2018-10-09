10:38 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, что стало причиной резкого подорожания бензина

За текущую неделю на украинских заправках цены на бензин и дизельное топливо в среднем выросли еще на одну гривну за литр. Об этом сообщает нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая украинские сети АЗС.

Стало известно, что стало причиной резкого подорожания бензина

Отметим, что резке подорожание цен на бензин и дизельное топливо началось с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн. За литр.  

По информации экспертов, это обусловлено с ослаблением национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти вырос почти на 20% - с 72 до 86 долларов, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривна ослабла к доллару на 1,30 грн за доллар. Таким образом, каждая гривна в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.

Специалисты считают, рост стоимости топлива можно приостановить путем балансирования акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива и не потерять на отчислениях в государственный бюджет.

Добавим, что по состоянию на сегодня средняя цена на бензин А-32 составляет 32,03 грн за литр, на А-95 - 33,03 грн за литр, на А-95 + - 34,22 грн за литр, на дизтопливо - 30,96 грн за литр. Такие сети как ОККО, WOG, SOCAR продают 95-й бензин уже по 35 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 17-70 коп./л.


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