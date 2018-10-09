Стал известен бюджет выборов-2019

Выборы президента Украины состоятся этой весной, 31 марта. В связи с этим, Центризбирком утвердил следующие расходы:

- на “проведение выборов Президента Украины” почти 2,5 млн. гривен;

- на проведение парламентских выборов около 2 млн. гривен;

- на местные выборы – 250 тыс. гривен;

- для полноценного функционирования Государственного реестра избирателя – приблизительно 225 тыс. гривен.

Стоит отметить, что как минимум по последнему направлению сумма выросла в 5 раз по сравнению с 2017 годом. В целом, ЦИК настаивает на том, что повышение расходов на бюджет связано с увеличением количества кибератак. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по защите безопасности реестра избирателей.

К слову, сами кандидаты, которые хотят участвовать в предвыборной гонке, тоже тратят немалые суммы. В частности, для участия в выборах кандидат должен внести денежный залог в сумме 2,5 млн гривен, которые не возвращаются в случае проигрыша. К расходам кандидатов также стоит добавить растраты на печатную продукцию, рекламу в СМИ разнообразные публичные мероприятия, концерты, что увеличивает сумму расходов в разы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новоизбранные члены ЦИК недавно принесли присягу в Верховной Раде.