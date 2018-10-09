22:19 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 10 октября.

НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни

Об этом сообщает пресс-слудба регулятора.

По предварительным данным, курс валют выглядит следующим образом:

- Американский доллар теперь стоит 2 808,144 (-0,648грн);

- Евро достиг 3 211,1127 гривны (-12,8188 грн).

Кстати, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке снизился на 7 копеек, а в продаже – на 8 копеек, до 28,02-28,04 грн.

Котировки евро упали в покупке на 17 копеек, а в продаже - на 19 копеек, до 32,06-32,08 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за текущую неделю на украинских заправках цены на бензин и дизельное топливо в среднем выросли еще н одну гривну за литр. Резкое подорожание цен на бензин и дизельное топливо началось с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн. За литр. 


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