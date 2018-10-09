МВФ прогнозирует низкий рост ВВП в Украине

Кроме того, ведомство ухудшило такие же показатели на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.

Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%. В том числе рост потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Фонд также улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,1% с 3,7% ВВП, в то же время на 2019 год ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП.

В свою очередь Национальный банк Украины предполагает рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, в 2019 году - на 2,5%, в 2020 году - на 2,9%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ущерб украинского государства от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" может достичь 3 млрд долларов в год. Согласно недавно полученным сведениям, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП.