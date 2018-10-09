Названы обладатели Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии в области экономики стали американцы Вильям Нордхаус и Пол Ромер. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Победители занимались исследованием влияния инноваций и климатических условий на экономику.

В частности, вопросами инноваций занимался Пол Ромер. Он интересовался вопросом эндогенного развития экономики.

А вот Вильям Нордхаус сосредоточился на вопросе инноваций и стал первым человеком, который подготовил количественную модель, которая описывает глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями.

В сотрудничестве ученые разработали уникальный проект, который представляет универсальные методы исследования фундаментальных проблем современного общества.

Отметим, что Нобелевская премия в области экономики отличается от остальных четырех в сфере медицины, физики, химии, литературы и премии мира. Последние были учреждены самим Альфредом Нобелем в 1901 году, а вот премию по экономике начал присуждать Банк Швеции с 1968 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известны победители Нобелевской премии мира.