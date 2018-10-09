12:30 09.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Долги неплатежеспособных банков продадут на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц аннонсировал продажу имущества 

Долги неплатежеспособных банков продадут на аукционе

Об этом сообщила пресс-служба фонда гарантирования вкладов.

Во второй декаде ноября состоятся аукционы по продаже имущества юридических лиц, которые находятся на балансе неплатежеспособных банков. Аукционы будут проходить через систему ProZorro.Продажы. Для аукицона будут созданы специальные электронные кабинеты, где потенциальные инвесторы смогут просмотреть материалы кредитных историй.

В частности, всего планируют продать 375 кредитов, находящихся на балансе 31 банка. Для упрощения процедуры и минимизации возможности коррупции, все лоты распределены на 3 великих пула.

На первом пуле, который состоится 16 ноября, продадут 216 кредитов, принадлежащих 8 банкам: ПУАО Фидобанк, АО Дельта Банк, ОАО КБ Крещатик, ПАО Укрбизнесбанк, АО Банк Финансы и кредит, ОАО Банк Киевская Русь, ОАО Банк Национальный кредит, ПАО Актабанк.

На втором пуле, который пройдет через 3 дня, 19 ноября, выставят на продажу 98 кредитов, которые состоят на балансе 12 банков: ПАО Укрбизнесбанк, ПАО Энергобанк, ПАО Профинбанк, ПАО ВБР, ОАО VAB Банк, АО Дельта Банк, АО Златобанк, ОАО КБ Надра, АБ Порт-Франко, ОАО Радикал Банк, ОАО КБ Крещатик, ПАО КБ Инвестбанк.

И наконец, на третьем пуле, 20 ноября, пойдут с лотка оставшиеся 20 кредитов на балансе 4 банков: АО Дельта Банк, ОАО Диамантбанк, ОАО Укрбизнесбанк и ОАО БГ Банк.

К слову, в обеспечение по кредитам также передано немалое количества имущества в разных областях по всей территории Украины. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские вагоны будут сдаватьcя в аренду через систему ProZorro. 


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