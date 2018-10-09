Чернобыль станет солнечной электростаницей

В пятницу, 5 октября, две крупные энергетические компании продменострировали более тысячи новых солнечных панелей, установленных в зоне отчуждения Чернобыля. Батареи построены с целью перехода энергосистемы Украины на более возобновляемые источники.

Солнечная установка расположена в нескольких минутах ходьбы от бывшей электростанции. Она построена недалеко от реактора, взорвавшегося в апреле 1986 года, и который теперь накрыт гигантским бетонным «саркофагом».

В настоящее время около 3800 солнечных панелей установлены в основном в необитаемой зоне площадью 1,6 гектара. Они будут обеспечивать достаточно энергии для снабжения 2000 квартир. На это было потрачено 1 млн. евро. Немецкая энергетическая компания в сотрудничестве с украинской компанией заявляют, что планируют инвестировать еще 99 млн. евро, чтобы в конечном итоге произвести около 100 мегаватт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Чернобыле заработал информационный центр для посетителей.