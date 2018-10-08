В Одесской области нашли 30 тонн контрабандной одежды из Китая - ФОТО

Государственная пограничная служба Украины обнаружила почти 30 тонн контрабандной одежды, привезенной из Китая. Схема была раскрыта благодаря успешному сотрудничеству Южного регионального управления ГПСУ вместе с представителями Управления по защите экономики в Одесской области и Генпрокуратуры в Украине.

В контейнере, который на днях прибыл в Украину из Китая, по документам должна была находится лишь обувь. Но работники правоохранительных органов благодаря оперативной информации во время разгрузки судна в Овидиопольском районе провели обыск.

В результате было изъято 30 тонн зимней одежды, которую планировали заменить на обувь и отправить без растаможки. В результате такой схемы государство могло потерять 750 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Бердянске разоблачили масштабную контрабанду сигарет.