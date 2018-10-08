12:32 08.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине стоит ожидать подорожание бытовой техники

Кабинет Министров Украины принял постановление о техрегламенте, которое предусматривает запрет продажи техники, которая не соответсвует экотребованиям. 

В Украине стоит ожидать подорожание бытовой техники

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина с ссылкой на постановление, принятое 3 октября.

Требования к эко-дизайну включают в себя характеристики товаров, нормы энергопотребления, которые должны выполняться производителями. Например, могут устанавливаться требования к максимальному потреблению электричества телевизорами, к максимальной мощности двигателя пылесоса, минимальному индексу энергоэффективности стиральной машины, к нормам потребления воды посудомоечной машиной. Соответствующими маркерами будет помечаться либо сам товар, либо его упаковка. Фактически с момента принятия норм по тому или иному продукту, будет невозможно продать в рознице товар, который не соответствует требованиям эко-дизайна.

В скором времени для каждой отдельной группы бытовых товаров будут прописаны свои требования. Ведь на данный момент существует только техрегламент для холодильников, но и его собираются обновить.

По поводу конкретного процентного повышения цен на товаров пока говорить рано. Ведь только в случае полноценного утверждения техрегламентов для каждой группы, можно вести речь об конкретных затратах производителей на соблюдение новых требований и соответственно о повышении цен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", бытовая техника стал причиной пожара в одном из общежитий столицы.


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