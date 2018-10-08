Украинским виноделам станет легче

Кабмин принял новое Положение “Про утверждение формы декларации соответственности материально-технической базы требованиям законодательства для малых предприятий винодельческой продукции, порядку ее представления и регистрации. В результате небольшим предприятиям, которые занимаются виноделием, станет легче получить лицензию. Об этом сообщает пресс-служба.

В частности, если ранее для получения лицензии необходимо было подавать, кроме обязательного пакета документов, еще и аттестат производства, подготовка которого занимает довольно много времени. Теперь в связи с новым распоряжением, подобному предприятию для получения лицензии необходимо подать лишь декларацию, где обозначить наличие необходимых приборов для занятия виноделием. И после этого ГФС в срок, предусмотренный действующим законодательством, передаст предприятию лицензию на собственное производство.

Ожидается, что такое облегчение обеспечит развитие не только виноделия, но садоводства и пчеловодства в том числе. А также устранит монополию на винном рынке и сделает украинский товар более конкурентоспособным.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве пчеловоды собирались на протест возле Кабмина.