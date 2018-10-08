Украинский бюджет вырос благодаря аграрному сектору

Таким образом, экспорт отечественной продукции вырос на 65,6 млн долларов, и составил почти 12 млрд долларов. Благодаря экспорту семян рапса, пшеницы, мяса и субпродуктов домашней птицы, яиц, орехов, сливочного масла, шоколада и других товаров, показатели роста экономики Украины выросли вдвое.

В тройке лидеров экспорта остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масло - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.

Ключевыми покупателями в региональной структуре экспорта являются страны Азии - с долей 43,6%, ЕС - 31,4% и Африки - 13,3%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Казахстан является главным покупателем украинского шоколада среди постсоветских стран. Только за второй квартал Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов.