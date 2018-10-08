17:30 08.10.2018 | Экономика | Новости
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Цены на черное золото поднялись выше 83 долларов за баррель

В понедельник стоимость нефти меняется разнонаправленно после снижения цены в пятницу. По состоянию на восьмое октября фьючерсы на нефть североморской марки Brent находятся выше отметки в 83 доллара за баррель.

Цены на черное золото поднялись выше 83 долларов за баррель

Об этом сообщает агентство биржевых торгов рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, ныне цена нефти Brent перебывала на уровне 83,16 доллара за баррель. В свою очередь, это на 1,83% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом, стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 0,48 доларов (0,65%) – до 73,86 долларов за баррель.

Накануне наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости может увеличить показатель на 1,3 млн б/с. Также власти Саудовской Аравии и Кувейта близки к соглашению по поводу возобновления добычи на двух совместно разрабатываемых месторождениях, потенциальная добыча которых составляет 500 тыс. б/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39%.


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