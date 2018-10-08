11:05 08.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПриватБанк планирует продать ряд компаний

Сегодня, 8 октября, пресс-служба ПриватБанка опубликовала сообщение о поиске консалтинговых компаний для продажи ряда объектов, которые находятся на балансе банка.

ПриватБанк планирует продать ряд компаний

Приватбанк объявил конкурс в поиске компаний для продажи ряда объектов. Сегодня с утра соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой банка. К участию в конкурсе приглашаются консалтинговые компании с успешным опытом продажи великих объектов как в Украине, так и заграницей. Конкурс стартует сегодня и заканчивается 22 октября.

В частности, ПриватБанк планирует предложить свою долю инвесторам в следующих предприятиях: горнолыжный курорт “Буковель”, отель “Radisson Blue Resort Буковель”, футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре, столичный отель “Мир”, торгово-развлекательный комплекс “Приозерный” в Днепре.

В сообщении банка также подчеркивается, что обращение к консалтинговым компаниям обеспечит прозрачные и понятные инвесторам условия продажи объектов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Буковель постигла настоящая снежная зима.


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