Нацбанк на понедельник опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 8 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2808,4816 грн;
100 евро - 3231,4389 грн.
При этом регулятор установил на 8 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1086.520544;
Серебро - 13.347670;
Платина - 753.666342;
Палладий - 951.141416.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2817,5055 грн;
100 евро - 3240,6948 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.