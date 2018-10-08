12:58 08.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На ремонт украинских военных кораблей выделят более 22,9 млн гривен

Завод украинского президента Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском" получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля. Соответствующая информация опубликована на официальном портале использования публичных финансов.

На ремонт украинских военных кораблей выделят более 22,9 млн гривен

Отмечается, что финансы направлены в соответствии с соглашением с "Кузней", которое подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.

Однако, на портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна.

В компании утверждаю, что отсутствие бюджетного договора на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6% ВВП. Тажке он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины. 


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