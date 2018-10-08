На ремонт украинских военных кораблей выделят более 22,9 млн гривен

Отмечается, что финансы направлены в соответствии с соглашением с "Кузней", которое подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.

Однако, на портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна.

В компании утверждаю, что отсутствие бюджетного договора на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что только на оборону своей территории страна тратит 6% ВВП. Тажке он поведал об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями на востоке Украины.