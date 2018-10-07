23:49 07.10.2018 | Экономика | Новости
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Турция отказывается от кредитов МВФ, - Эрдоган

Турция не будет больше искать поддержки у Международного валютного фонда.

Турция отказывается от кредитов МВФ, - Эрдоган

Мы закрыли тему МВФ и не намерен ее больше открывать. Об этом в воскресенье, 7 октября, выступая перед членами Партии справедливости и развития, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

При этом он отметил, что перед страной не стоят серьезные экономические проблемы, однако даже вопрос не стоит, чтобы пути Турции и МВФ пересекались. Эта тема закрыта навсегда, - заявил глава Турции.

Напомним, в 2002 году, когда Партия справедливости и развития пришла к власти, долг Анкары перед Международным валютным фондом составлял 23,5 миллиардов долларов. В 2010 году турецкие власти прекратили вести переговоры о привлечении кредитов МВФ, а уже в 2013 году Турция погасила кредит перед организацией.

Эрдоган допустил возможность проведения в стране референдума по вопросу вступления в Европейский союз. Он напомнил, что Турция ожидает членства в Евросоюзе с 1963 года.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции обвал лиры вызвал крупнейший всплес инфляции за 15 лет. Сообщалось, что в сентябре потребительские цены в Турции выросли на 24,52%. Только с августа по сентябрь жизни в Турции подорожала на 6,3% - значительно больше, чем предсказывали аналитики.


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