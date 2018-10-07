03:00 07.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Главным любителем украинского шоколада оказались казахи

Казахстан является главным покупателем украинского шоколада среди постсоветских стран. Об этом передает Государственная фискальная служба Украины

Главным любителем украинского шоколада оказались казахи

Только за второй квартал Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов. На втором месте любителей украинского сладкого оказались США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долларов.

На третьем месте по количеству экспорта отечественного шоколада расположилась Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Белорусь шоколада на 10 млн долларов.

Напомним, что товарооборот между Украиной и Германией в аграрном и пищевом секторе с начала 2018 года вдвое увеличился и 239 млн долларов. Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом – до 1,9 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американцы выкупают 50 процентов украинского шоколада.


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