Главным любителем украинского шоколада оказались казахи

Только за второй квартал Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долларов. На втором месте любителей украинского сладкого оказались США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долларов.

На третьем месте по количеству экспорта отечественного шоколада расположилась Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Белорусь шоколада на 10 млн долларов.

Напомним, что товарооборот между Украиной и Германией в аграрном и пищевом секторе с начала 2018 года вдвое увеличился и 239 млн долларов. Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом – до 1,9 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американцы выкупают 50 процентов украинского шоколада.