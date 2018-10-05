В Украину поступили 185 млн гривен от малой приватизации, - Кубив

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметил Кубив, благодаря публичному реестру в Украине было продано 150 объектов малой приватизации. Кроме того, в течение двух месяцев представители Министерства экономического развития создали более 1000 объектов малой приватизации.

В рамках такой приватизации украинское государство заработало 185 млн гривен, подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в государственный бюджет Украины от продаж более 100 объектов малой приватизации через систему ProZorro поступило 173 миллиона гривен. Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко утверждает, что за год было продано 1057 объектов "малой" приватизации. Также проведено не менее ста аукционов и получено 173 млн грн средств в государственный бюджет.