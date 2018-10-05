12:06 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине подорожает стационарный телефон

В начале 2019 года стоит ожидать повышения абонентской платы за домашние телефоны по всей Украине

В Украине подорожает стационарный телефон

Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информации на своем официальном сайте опубликовала сообщение о том, что с января 2019 года размер абонплаты за стационарный телефон увеличится.

С начала следующего года украинцам необходимо будет платить 61 гривну за проводной телефон по отдельной линии, 48 гривен за спаренный телефон и за параллельное подключение аппараты с каждой квартиры могут потребовать около 37 гривен. При этом цена на установку останется без изменение, то есть 70 гривен, как и было ранее.

Несмотря на то, что недавно "Укртелеком" недавно обращался к НКРСИ с просьбой пересмотра тарифов, никаких изменений до 2019 не намечается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ" с августа в Украине такж поднялись тарифы на услуги мобильной связи.


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