В Кабмине заверили, что рост ВВП в Украине составит более 3%

Такой прогноз правительства остается положительным. Об этом в пятницу, 5 октября, в парламенте во время часа правительства заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив,

Он также заверил, что по расчетам министерства, уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года уменьшился на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

Это большой прогресс по сравнению с пиком тенизации экономики, который пришелся на 2013-2014 годы, - сообщил Кубив.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2018 году с 3,5% до 3,3%. Ведущий экономист представительства банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан отметил, что сотрудничество с МВФ, последовательное внедрение недавно принятых и новых структурных реформ должны послать позитивный сигнал инвесторам. По словам представителя ВБ, в таком случае рост ВВП в 2019 году может ускориться до 3,5%, а в 2020-2021 годах, когда связанная с выборами неопределенность снизится, может превысить 4%.