14:54 05.10.2018 | Экономика | Новости
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Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400

Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Индии Нарендром Моди подписали соглашение на поставку зенитно-ракетных комплексов. Речь идет о снабжении в Индию пяти полков ЗРС С-400 Триумф

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пердает ТАСС.

Согласно его словам, сделка была подписана на полях во время визита лидера РФ в Индию, которая превышает 5 млрд долларов. В связи с этим соответствующий контракт является самым крупным единичным документом на поставку средств ПВО в аналогичные комплексы других стран.

Вместе с тем Песков отметил, что такая система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Кром того, она способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Кстати, межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано еще два года назад.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Индии в ближайшее время может наступить экономический кризис. Это может произойти из-за высокой зависимости страны от импорта нефти. 


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