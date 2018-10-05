11:32 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На депозитах в госбанках местные власти хранят 15 миллиардов гривен - Госказначейство

В Госказначействе рассказали, сколько денег в своем распоряжении имеют органы местного самоуправления

На депозитах в госбанках местные власти хранят 15 миллиардов гривен - Госказначейство

Вместе с тем на данный момент на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 миллиард гривен. Об этом в четверг, 4 октября, на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

По ее словам, все эти деньги учтены на счетах органов Казначейства. Местные бюджеты согласно Бюджетному кодексу размещают средства на депозитных счетах в государственных банках. По состоянию на 1 октября такая сумма составляет около 15 миллиардов гривен, - отметила глава Госказначейства, добавив, что деньги с депозитов должны быть возвращены на счета местных властей до 20 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины разрешил органам местного самоуправления размещать гособлигации на фондовых биржах с использованием расчетов по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты".


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