Минэнерго пообещал в ближайшее время сократить шахтерам долги по зарплате

Соответствующее правительственное распоряжение было подписано 3 октября. Об этом в пятницу 5 октября, во время часа вопросов к правительству заявил заместитель главы Министерства энергетиеки Анатолий Корзун.

По его словам, согласно распоряжению шахтерам "Селидовугля" выплатят 136 миллионов гривен из общей задолженности в 180 миллионо.

Сейчас последние согласительные процедуры проходят министерства, и я думаю, что в ближайшее время по "Селидовуглю" задолженность, как и по всей отрасли, будет существенно снижена, - отметил Корзун, добавив, что на сегодня украинским шахтерам должны всего 470 миллионов гривен.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 22 августа в Украине вступил в силу закон о выплате долгов шахтерам. В частности, парламентарии направили 1,4 млрд гривен на поддержку угольной отрасли.