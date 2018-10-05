Хлебная корзина в Украине с начала года подорожала на 9%

За первые восемь месяцев текущего года рост составил от 7% до 17% в разных торговых сетях. Как сообщил в четверг, 4 октября, на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сегодня в социальную хлебную корзину входит килограмм пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и 0,5 килограмма батона.

При этом, по его словам, официальные статистические данные утверждают, что все виды хлеба из хлебной корзины подорожали от 8% до 10%. В частности, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 8%, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ржаной хлеб - на 10%. Батон добавил 80 копеек и его цена составляет 11,2 гривен за 0,5 килограмма, пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 1,5 гривен и стоит на конец августа 19,6 гривен за килограмм, пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже также на 1,5 гривен, и его стоимость составляет 15,7 гривен, а ржаной хлеб - на 1,6 гривен, и продается он в среднем по стране по 16,6 гривен за килограмм.

При этом по состоянию на конец августа хлебная корзина стоит 63,1 гривен, тогда как в начале года - 57,7 гривен. Таким образом на сегодняшний день она подорожала более чем на 9%, или на 5,4 гривен.

При этом, по прогнозам экспертов, до декабря хлеб подорожает еще на 10%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала года в столице поднялись цены на определенный перечень социальных продуктов питания. В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.