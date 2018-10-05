12:15 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в пятницу в обменниках потерял девять копеек

В обменных пунктах Украины в пятницу, 5 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на девять копеек.

Доллар в пятницу в обменниках потерял девять копеек

Евро потерял десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,18, а евро можно купить по 32,62 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,25 - 28,10, продажи 28,08 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,95, продажи - 28,18 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,50, продажи 32,41 - 33,32 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,09, продажи - 32,62 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,18, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,87, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 4 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на четыре копейки. Наличный евро потерял 15 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,27 гривен, а евро можно было купить по 32,72 гривны.


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