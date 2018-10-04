16:33 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Заробитчан будут лишать субсидии в Украине

Граждане Украины, которые белее двух месяцев находятся за границей и не платят налоги в Украине, будут лишены права на субсидию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Заробитчан будут лишать субсидии в Украине

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, если человек находится за границей более двух месяцев и отказывается выплачивать единый социальный взнос, тогда его семья лишается субсидии.

Вместе с тем, право на субсидии сохраняется за теми, кто находится за границей с целью обучения, лечения или же как турист.

Согласно последним подсчетам, в Польшу уехало наибольшее количество украинских заробитчан – около двух миллионов, из них только один миллион официально трудоустроены.

Политик отметил, что только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы и у них не идет страховой стаж. Поэтому после возвращения в Украину они будут иметь трудности с пенсионным обеспечением.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вопросами и регулированием субсидий в Украине будет заниматься межведомственная группа в Кабмине. Таким образом, возглавлять такую группу будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.


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