Выигрыш в лотерею может стать причиной отказа в субсидии, - Рева

Денежный перевод из-за границы, которые превышает 50 тысяч гривен, также может послужить основанием для не назначения субсидии. Об этом в среду, 3 октября, в эфире одной из радиостанций рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Он также пояснил, что сам факт перевода или выигрыша не может быть основанием для отказа, однако комиссия при рассмотрении заявок на субсидию будет учитывать дополнительные доходы при принятии решения.

Вместе с тем Рева напомнил, что квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью", а это означает, что их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги и субсидия не назначается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2019 году правительство планирует сократить расходы на субсидии. Как сказано в проекте государственного бюджета на следующий год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, в бюджете заложено финансирование предоставления льгот и жилищных субсидий населению в сумме 55 миллиардов гривен. При этом в пояснительной записке к проекту закона №9000 сказано, что по сравнению с 2018 годом расходы на субсидии сократятся на 22%, или на 16 миллиардов гривен.