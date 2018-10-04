13:35 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Восемь банков требуют докапитализации на 6,1 миллиардов гривен - НБУ

На сегодняшний день восемь из 24 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины, требуют докапитализации.

Восемь банков требуют докапитализации на 6,1 миллиардов гривен - НБУ

Общая сумма докапитализации составит 6,1 миллиардов гривен. Такие данные в четверг, 4 октября, размещены на сайте регулятора.

Согласно документу, по итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год, выявлено потребность в капитале для восьми банков. Эти банки обязаны выполнить программу капитализации до конца текущего года.

При этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сегодня во время брифинга в Киеве отметила, что это не существенная сумма, по сравнению с 220 миллиардами гривен по итогам стресс-тестирования в 2015 году, и она абсолютно подъемна для банков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине три банка имеют дефицит капитала. По состоянию на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушили два банка, еще на 1 августа. Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовал Национальный банк Украины.


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