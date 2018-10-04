10:16 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине 4 октября вступил в силу закон о едином окне на таможне

В Украине в четверг, 4 октября, вступил в силу закон №2530-VIII о введении "единого окна" на таможне.

В Украине 4 октября вступил в силу закон о едином окне на таможне

Он упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Согласно документу, государственные органы обязаны подавать документы в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли.

В частности, речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контроллерах. Органы доходов и сборов со своей стороны не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом, они должны быть в системе "единое окно" (в документе формулировка "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").

Также на таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, отныне на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары, и в течение двух часов будут решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также в течение двух часов решить, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

При этом данные о любых принятых в отношении товара решениях вносят в информационную систему "единое окно".

Кроме того, в законе программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается повысить зарплату и теперь ведущий специалист будет получать 35 тысяч гривен в месяц, главный специалист - 38,7 тысяч гривен, заместитель руководителя - 42 тысячи гривен и руководитель подразделения - 44 тысячи гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла этот закон летом 254 голосами народных депутатов, однако президент Петр Порошенко наложил вето на него. Парламент повторно поддержал закон в сентябре 259 голосами народных депутатов. Порошенко подписал закон, которым внес изменения в Таможенный кодекс, 29 сентября.


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