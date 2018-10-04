Украинцы могут получить вторую пенсию

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства идет речь о том, что сегодня был зарегистрирован законопроект, который может изменить прнципы начисления пенсионных выплат. Если законопроект пройдет успешно, украинцев обяжут выплачивать сначала 2% от заработной платы. Но с ее увеличением процент выплат по накопительной системе будет увеличиваться. Если заработная плата за год увеличится на 5%, то к выплатам добавят еще 1%. И так вплоть до ставки в 15%.

Примечательно, что предыдущие задержки с выплатами пенсий ясно свидетельствуют о кризисе ныне существующей системы. В связи с этим предлагается ввести новую принудительную накопительную пенсионную систему.

Если депутаты поддержат инициативу, то независимо от желания, украинцы будут получать вторую пенсию. В результате, они смогут оформить ее досрочно, подарить близким или оставить по наследству. Вот только чтобы получить ее, уже сейчас с дохода будет вычитываться 15%.Стоит заметить, что в большинстве стран Европы пенсионные выплаты начисляются именно по такому принципу.

Таким образом, украинцы сами смогут накопить себе на старость. Но деньги, которые они откладывают на будущее, не будут лежать без дела. Государство собирается их инвестировать. Чиновники надеются, что таким образом возможно предотвратить девальвацию национальной валюты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце июля по Украине прошла волна массовых задержек с выплатами пенсий.