13:59 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост ВВП Украины в первом полугодии оценивается на уровне 3,5% - ВБ

За первое полугодие валового внутреннего продукта Украины оценивается на уровне 3,5%.

Рост ВВП Украины в первом полугодии оценивается на уровне 3,5% - ВБ

Вместе с тем до конца года прогнозируется рост ВВП в Украине на уровне 3,3% при условии продолжения реформ и сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в четверг, 4 октября, на пресс-конференции директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

По ее словам, в ВБ надеются, что после неопределенного периода во время избирательной кампании рост может выйти на 4%.

Если посмотреть на дальнейшие прогнозы роста, то есть определенные неуверенности, которые имеют три причины. В частности Украина имеет огромные потребности в финансировании.

В такой среде очень важно Украине максимально быстро достичь договоренности с МВФ, чтобы получить необходимое финансирование. Также важно, чтобы Украина продолжила реализацию реформ. И очень важно утвердить адекватный бюджет на 2019 год, - добавила Кахконен.

Напомним, согласно очередному консенсус-прогнозу Минэкономразвития, ухудшен прогноз роста ВВП Украины до 3,1% при инфляции на уровне 9,5% в 2018 году и до 3% при инфляции 7,4% в 2019 году.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября президент Петр Порошенко заявил, что рост ВВП по итогам этого года ожидается далеко за 3%.


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