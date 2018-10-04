НБУ обновил правила ведения кассовых операций в банках

Постановлении №103 в четверг, 4 октября, опубликовано на сайте регулятора. Таким образом, как сообщалет пресс-служба НБУ, документ регулирует взаимоотношения банков по вопросам осуществления кассовых операций с Нацбанком, другими банками и устанавливает следующие порядок и требования:

осуществление банками (филиалами, отделениями) кассовых операций в национальной и иностранной валюте;

оформление банками (филиалами, отделениями) кассовых документов, осуществление кассовых операций по приему и выдаче наличных; обработка банкнот (монет);

сдачи и получения банками (филиалами, отделениями) наличности национальной валюты в НБУ, в том числе с применением кассет.

Нормы инструкции в части осуществления операций по переводу наличности в национальной валюте с применением платежных терминалов и программно-технических комплексов самообслуживания, а также в части оформления кассовых документов распространяются на небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые получили лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте Украины без открытия счета.

Документ определяет, что, банк, его филиал или отделение) имеет право использовать печать, но этот реквизит не является обязательным.

Кроме того, инструкцией предусмотрены новые требования:

определение банком во внутренних положениях (инструкциях), дополнительно системы контроля за кассовыми операциями, порядок сверки наличности во время проведения ревизии ценностей, работы с ценными бумагами и ценностями, имеют стоимость, которые хранятся в хранилищах, описания форм статистических и управленческих отчетов о кассовых операциях и периодичность представления при необходимости органам управления банка;

информирование банком клиентов через информационные материалы, которые должны быть размещены в доступном для клиента месте, о определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины;

формирование и упаковка обиходных монет номиналом 1 гривна (в зависимости от года выпуска) и инвестиционных монет Банкнотно-монетным двором;

оформление кассовых документов по операциям на уплату платежей за административные услуги и по счетам условного хранения (эксроу).

Постановление вступает в силу с 1 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ обновил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.