Нацбанк на четверг ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 4 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2832,0055 грн;
100 евро - 3270,4000 грн.
При этом регулятор установил на 4 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1095.799763;
Серебро - 13.206947;
Платина - 753.902972;
Палладий - 965.141457.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 3 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2827,23 грн;
100 евро - 3263,9286 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.