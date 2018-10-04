Наличный доллар потерял еще пять копеек

Наличный евро потерял 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,27 гривен, а евро можно купить по 32,72 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,14, продажи 28,11 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,02, продажи - 28,27 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,55, продажи 32,50 - 33,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,17, продажи - 32,72 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,25, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,91, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 3 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на шесть копеек. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 32,87 гривен.