Эксклюзив: Почему в Украине низкий уровень сервиса?

По его словам, кредиты в нашей стране очень дорогие. Но когда кредиты будут такими же доступными, как на Западе, это будет означать, что в нашей стране уже все сделано, все бизнесы созданы и все работает хорошо. Останется только повышать уровень качества бизнеса и сервиса.

"Сегодня, в целом, по уровню сервиса мы проигрываем любому западному бизнесу. Но в отдельных направлениях, или даже в отдельных компаниях или людях, мы выигрываем. Почему уровень сервиса у нас очень низкий? Это потому, что большинство нашего населения живет еще парадигмой советских времен. Тогда думали, что сервис — это обслуживание, а, на самом деле, это служение людям. И именно эта разница в понятиях — служить людям или обслуживать, прислуживать людям и тормозит развитие сервиса в нашей стране. Те наши бизнесмены, которые поняли и восприняли эту разницу, имеют очень высокий уровень сервиса", — отметил Я.Заблоцкий.