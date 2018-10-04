Билл Гейтс больше не самый богатый человек

В этом году список самых богатых людей возглавил совладельц Amazon Джефф Безос. Как сказано в данные журнала, опубликованных в четверг, 5 октября, состояние Безоса оценивается на данный момент в 160 миллиардов долларов тогда как у Гейтса - 97 миллиардов долларов.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора директор Twitter и платежной системы Square Джека Дорси, состояние которого выросло за год на 186% до 6,3 миллиардов долларов.

Вместе с тем самым большим "неудачником" списка стал Джордж Сорос.

По данным журнала его капитал сократился почти в три раза - с 23 миллиардов долларов в 2017 году и упали до 8,3 миллиардов долларов в нынешнем году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американский журнал Forbes 8 мая обнародовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира за 2018 год.

На этот раз его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Как сказано на сайте издания, свой выбор журнал объясняет тем, что в этом году на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции страны, который позволяют лидеру страну находиться у власти неограниченное число сроков.