06:00 04.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Австрия выделит миллион евро для Донбасса

Совет министров Австрии в среду, 3 октября, утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.

Австрия выделит миллион евро для Донбасса

Значительная часть денег пойдет на помощь Красному Кресту и финансирование проекта по разминированию Донбасса. Об этом после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он также отметил, что деньги, в частности, предназначены для разминирования Донбасса.

Напомним, 4 сентября, по результатам встречи с президентом Украины федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал финансовую помощь Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, в частности, Курц заверил, что Австрия будет продолжать предоставлять средства, чтобы поддержать людей на востоке Украины.


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