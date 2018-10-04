Австрия выделит миллион евро для Донбасса

Совет министров Австрии в среду, 3 октября, утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.
Значительная часть денег пойдет на помощь Красному Кресту и финансирование проекта по разминированию Донбасса. Об этом после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
Он также отметил, что деньги, в частности, предназначены для разминирования Донбасса.
Напомним, 4 сентября, по результатам встречи с президентом Украины федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал финансовую помощь Донбассу.
Как сообщал УРА-Информ, в частности, Курц заверил, что Австрия будет продолжать предоставлять средства, чтобы поддержать людей на востоке Украины.